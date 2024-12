Hitlieferanten „Bilderbuch“ kommen an den Traunsee

Bilderbuch spielen am 1. August bei den Salzkammergut Festwochen Gmunden ein großes Open-Air-Konzert im Toscanapark. Die beliebte Band feiert also ihr 20-jähriges Bestehen am Traunsee. Tags darauf stehen Boney M. im Rahmen ihrer 50th-Anniversary Tour auf der Bühne, wir berichteten bereits darüber.