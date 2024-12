ÖVP-Dörfel will Asylverfahren für Syrer aussetzen

„Kein Mensch weiß, wie es in Syrien weitergeht“

Scharfe Kritik an Dörfels Aussagen übt die Grüne Menschenrechtssprecherin Ines Vukajlović: „Assad ist gerade mal einen Tag weg. Es gibt einen Machtwechsel in Syrien, viele Syrer:innen freuen sich erst mal, dass seine Herrschaft endlich vorbei ist. Aber niemand weiß im Moment, was jetzt kommt. Dennoch kann es Landesrat Dörfel gar nicht erwarten, die Syrer aus dem Land zu bekommen. Kaum sind die Gewehrsalven in Damaskus verklungen, ist für ihn die Lage offenbar stabil genug, um den Asylstatus der Syrer:innen neu bewerten lassen. Wer Abschiebungen fordert, statt über Wiederaufbau, demokratischer Regierungsbildung und Minderheitenschutz sowie Frauenrechten zu reden, dem fehlt jeder politische Weitblick.