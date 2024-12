Zwei Ausstellungen, in die man eintauchen kann

Eintauchen kann man in die Welt, die die französische Künstlerin Caroline Mesquita aktuell im Hauptraum der Halle für Kunst inszeniert. „Verdet Bath“ (also: Grünspan-Bad) nennt sich die Pool-Landschaft, rund um die sie Szenen des Miteianders von menschlichen, tierischen und robotischen Figuren arrangiert. Sie alle sind aus Messing geformt, das die Künstlerin mit verschiedenen Chemikalien zum Oxidieren bringt und so Patina entstehen lässt, die den Figuren ihre Eigenheiten verleiht.