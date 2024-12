Bombendrohnungen an mehreren Grazer Volksschulen

Man gehe nicht von einer akuten Gefahr aus, dennoch sind sprengstoffkundige Organe vor Ort und durchsuchen die Gebäude. Droh-Mails seien an die VS Peter Rosegger und an die VS Reininghaus gegangen, aber auch in Wien-Penzing ist eine Schule betroffen. Gegen 8.30 Uhr wurde zudem bekannt, dass auch in der Volksschule St. Leonhard eine Drohung eingegangen ist. Weitere Schulen könnten folgen.