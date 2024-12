Lkw-Lenker reagierte bei Feuer geistesgegenwärtig

Bevor der Frühverkehr zum Wochenbeginn so richtig anrollte, kam er bereits ins Stocken: Gegen 5.30 Uhr fingen am Montag die Reifen eines Lkw Feuer, der auf der Westautobahn Richtung Wien unterwegs war. Beim Ebelsberger Berg bemerkte der Lenker des Sattelzuges den Brand und fuhr in die Pannenbucht.