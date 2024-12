Trump: Ukraine-Hilfe wird „wahrscheinlich“ gekürzt

Trump droht mit NATO-Austritt

Auch in Sachen NATO sorgte Trump wieder einmal für Verstimmungen. So drohte er erneut mit einem Austritt der USA aus dem Bündnis, sollten die anderen Verbündeten nicht mehr für Verteidigung ausgeben. „Sie müssen ihre Rechnungen bezahlen“, sagte Trump in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit NBC News. Er fügte hinzu, er würde einen Austritt der USA aus dem Militärbündnis „absolut“ in Betracht ziehen, sollten die NATO-Verbündeten die USA nicht „fair“ behandeln.