Kantersieg! Rapid II überwintert als Fünfter

Die zweite Mannschaft des SK Rapid hat zum Abschluss der Herbst-Meisterschaft in der 2. Liga einen klaren Sieg gegen den SV Horn eingefahren. Daniel Nunoo und der in der Torschützenliste mit nun elf Treffern voranliegende Tobias Hedl erzielten beim 5:1 (4:0) der Wiener gegen die Waldviertler am Sonntag jeweils zwei Tore.