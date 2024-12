Welche Militäreinheiten in Syrien stationiert sind

Der Militäreinsatz der USA begann 2014. Hauptgrund war der Kampf gegen den Islamischen Staat (IS), der sowohl im Irak als auch in Syrien große Gebiete unter seine Kontrolle gebracht hatte. Vier Jahre später wollte sie der damalige Präsident Donald Trump wieder abziehen, nachdem der Kampf gegen den IS als gewonnen gegolten hatte. Nach Kritik blieben Verbände in dem Bürgerkriegsland und unterstützen vor allem die Gruppe SDF (Syrian Democratic Forces). Ungefähr 900 US-Soldatinnen und -soldaten sind noch in dem Land, vor allem im Nordosten.