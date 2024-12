Schüsse vor Assads Palast in Damaskus

Am Freitagabend war schließlich erstmals von einem Einmarsch in die Metropole Damaskus die Rede. Im Zentrum stieg Rauch auf. Die Lage überschlage sich, hieß es. In einem wohlhabenden nördlichen Stadtteil, in dem Assad seinen Palast hat, fielen Schüsse und Explosionen.



Hier sehen Sie einen Tweet zur aktuellen Lage in Damaskus.