Die russische Wirtschaft hält so nicht lange durch

Das Verhältnis des russischen Volkes zum Staat wie auch zu Banken, Krediten und dem Rubel ist von großem Misstrauen geprägt. Gerne werden daher Ersparnisse in den viel zu kleinen Wohnungen in Fremdwährungen gebunkert – unter der Matratze oder im Sparstrumpf. In letzter Zeit ist jedoch ein Umdenken zu beobachten. Es habe nämlich keinen Sinn mehr, Geld etwa in Dollar zu horten, wenn der reale Wert immer weiter sinke und man keine Zinsen bekomme, erklärt Gref beim Investorentag der größten russischen Bank am Freitag, wie unter anderem das russische Medienunternehmen RBK berichtet.