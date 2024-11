Russische Zentralbank hat Situation nicht im Griff

Zum einen gebe es auch in Russland einen demografischen Wandel – die Geburtenrate liegt stets unterhalb der Sterberate – zum anderen kommen weniger Ausländer ins Land. Bis zum Kriegsbeginn haben vor allem Menschen aus dem Kaukasus und Zentralasien schlecht bezahlte Jobs übernommen. Da der Rubel massiv an Wert verloren habe, sei für diese der Anreiz, in Russland zu arbeiten, geringer geworden.