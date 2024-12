EU peitscht Mercosur-Deal durch – mit einem Trick

Von der Leyen kündigte Zwischenstopp in Brasilien an

Am Donnerstag poppte dann aber aus heiterem Himmel ein Beitrag auf X auf, in welchem sie bei einem Zwischenstopp in Brasilien ankündigte, die Ziellinie gerade zu überqueren und mit den südamerikanischen Verhandlungspartnern handelseins zu sein.