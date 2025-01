Smoothies: Philipp bewegt zum Start ins neue Jahr

Sarah startet gemeinsam mit Philipp Jelinek von „Philipp bewegt“ ins neue Jahr. Es gibt einen köstlichen „Frühstücks-Smoothie“ mit Vitaminen und Ballaststoffen und einen grünen Smoothie mit Spinat. Sarah plaudert mit Philipp auch über seine Ernährungsgewohnheiten und entlockt dem Vorturner der Nation so manches kulinarisches Geheimnis. In der neuen Staffel ist Philipp Jelinek immer in der ersten Ausgabe jedes Monats, zu Gast bei Sarah Jahn und Peter Lehner.