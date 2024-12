Von der Bettkante | Der rote Max

Der rote Max. Gleich mehrere Schlappen in Serie – und doch trat Anton Lang zunächst nicht zurück. Heute aber ist es soweit. Und was kommt nach? Wie es aussieht ein wahrlich „bunter Hund“, der „rote Max“! Max Lercher soll die Spitze der steirischen Sozialdemokraten übernehmen. Man kennt den 38-Jährigen in ganz Österreich: Der Obersteirer war von Dezember 2017 bis September 2018 lauter Bundesgeschäftsführer der Sozialdemokraten unter Christian Kern – bis Pamela Rendi-Wagner SPÖ-Chefin wurde und Lercher aus dem Amt jagte. Im Kampf zwischen Hans Peter Doskozil und Andreas Babler um die Nachfolge Rendi-Wagners im Vorjahr warf sich Lercher an vorderster Front für den Burgenländer in die Schlacht. Zumindest eine Rückkehr in die Position des Bundesgeschäftsführers an der Seite Doskozils stand in Aussicht. Es kam, wie wir wissen, anders. Jetzt das große Comeback. Er wird, so viel ist sicher, die Landespolitik bereichern. Aber sicher auch die Bundes-SPÖ – wenn auch nicht zur Freude des Bundesparteiobmanns…