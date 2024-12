Abflug! Blaue und Schwarze verhandeln am Flughafen

Am Flughafen Graz startet Mario Kunasek mit Christopher Drexler, den der Wahlsieger als möglichen Koalitionspartner an Bord geholt hat, zu Regierungsverhandlungen durch. Am heutigen ersten Tag erfolgt ein Kassasturz, bis zur Sitzung des neuen Landtags am 18. Dezember soll die Regierung stehen.