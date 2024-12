Seit zwei Jahrzehnten solidarisch und „soogut“

Kochen für den guten Zweck

„Durch unsere günstigen Einkaufsmöglichkeiten geben wir Menschen in herausfordernden Lebenslagen die Möglichkeit, eigenständig über ihre Einkäufe zu entscheiden“, betont Geschäftsführer Wolfgang Brillmann. Auch Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig stellt sich seit Jahren in den Dienst der guten Sache und kocht gemeinsam mit ihrem Mann ein Weihnachtsessen für Kunden im Soogut-Markt in Amstetten.