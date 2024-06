Mit Politiker-Gehalt vier Tonnen Gemüse gespendet

Die Politiker-Gehälter sind in Niederösterreich aktuell wieder in aller Munde. Das Land erhöht mit 1. Juli die Einkommen von Johanna Mikl-Leitner und Co. um 9,7 Prozent. „Das ist unanständig“, ärgerte sich darüber – wie berichtet – SPÖ-Landesvorsitzender Sven Hergovich. Und kündigte an, dass die Sozialdemokraten das Gehaltsplus spenden werden.