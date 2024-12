Vom Rückzugsort zur Nudel-Produktionsstätte

Dass die Gastronomen Didi und Sonja Klancnik einmal ein bäuerliches Unternehmen mit sechs Mitarbeitern betreiben, das hätten sie sich „selbst nie gedacht.“ „Davor haben wir ein Strandbuffet in Bleiburg betrieben. Den Hof in Lobnig haben wir 2005 eigentlich als Rückzugsort für uns gekauft“, so der 45-Jährige.