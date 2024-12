Schlucken Sie mehr als fünf Medikamente pro Tag?

Eine aktuelle Studie von Österreichischer Apothekerkammer, MedUni Wien und dem Dachverband der Sozialversicherungsträger, die in Wien präsentiert wurde, untermauert die Wichtigkeit dieses Services: Medikationsanalyse in Apotheken reduziert Probleme durch Arzneimittel für Patienten um durchschnittlich 70 Prozent! Dazu steigert so eine gezielte Beratung das subjektive Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten signifikant. Sie kann die Zahl der notwendigen Medikamente bzw. Wirkstoffe sogar um ca. zehn Prozent verringern. Eingebunden in die Untersuchung waren Personen, die täglich acht pharmazeutische Mittel zu sich nehmen.