ÖVP-Gemeinde verklagt ehemaligen SPÖ-Mandatar

Mängel schon bei der Planung

Der kommt in seiner Bewertung, die auch der „Krone“ vorliegt, zu einem vernichtenden Ergebnis. Demnach wurde die elektrische Anlage unter dem Park eben nicht ordnungsgemäß installiert: „Weil bereits in der Planungsphase wesentliche Normen und Vorschriften vernachlässigt wurden“, heißt es in dem Schreiben.