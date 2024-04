Staatsanwalt stellt Strafantrag gegen SPÖ-Vize

Bevor am 5. Mai die Bürgerinnen und Bürger von Vösendorf wieder zu den Wahlurnen schreiten dürfen, tobt in der Marktgemeinde ein erbitterter Wahlkampf zwischen ÖVP und SPÖ. Während die Roten dem amtierenden Bürgermeister immer noch zahlreiche Vergehen – inklusive Rechnungsfälschung – vorwerfen, geraten aber auch die Sozialdemokraten in die Bedrängnis.