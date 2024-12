Austria Klagenfurt droht sogar ein Punkte-Abzug!

Das soll laut den Waidmannsdorfern schon nachträglich passiert sein. „Mittlerweile haben wir unsere Hausaufgaben erledigt. Wir tragen es keinesfalls als Entschuldigung vor, führen es aber als Erläuterung an: Das Präsidium sah sich Mitte September nach dem Tod von Herbert Matschek vor die Herausforderung gestellt, interne Prozesse neu aufzusetzen und Aufgaben umzuverteilen. Matschek war nicht nur Präsident, sondern auch der langjährige Steuerberater des Vereins und in dieser Funktion federführend in Bezug auf die Lizenzierung und dazu im Austausch mit allen Instanzen. Die Einarbeitung in dieses komplexe Thema hat daher zu Verzögerungen bei der Abgabe geführt“, erklärt Gesellschafter Zeljko Karajica.