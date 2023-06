Deshalb zahlte Austria Klagenfurt unpünktlich

Immerhin konnte die Austria Klagenfurt in der „Tabelle der anderen Art“ den letzten Platz an Hartberg abgeben, war mit 49,6 Punkten aus den sieben Fragen knapp besser als die Steirer mit 47,8. Aber die beiden gravierenden Mankos bleiben bestehen. So vergaben die Kicker in Violett bei der "Pünktlichkeit der Gehaltszahlung" nur 6,1 von 10 Punkten, bei der "Medizinischen Betreuung" gar nur 4 (!) von 10. In diesen beiden Kategorien sind die Klagenfurter klares Schlusslicht der höchsten Spielklasse - es sind auch exakt die gleichen Noten wir bei der Umfrage im Vorjahr. Besonders bitter: Bei der Gehaltszahlung haben alle anderen Klubs zumindest 9,3 Punkte erhalten.