Trachten, Traditionen und jeden Tag Feierlaune

Mit Herz geht alles einfacher

Tradition am Villacher Kirchtag hat auch das Herz: Jahr für Jahr werden Anstecknadeln in Herzform aufgelegt, die sich zum beliebten Souvenir für alle Kirchtagsgäste entwickelt haben. Wer das Herz trägt, kann die öffentlichen Toilettenanlagen am Kirchtagsgelände und den Kirchtagsbus sowie einen bewachten Fahrradabstellplatz in Villach kostenlos benutzen, beim Kauf von Kirchtags-Merchandising-Artikel wie Strohhut, Sonnenbrille und Feuerzeug gibt es mir Herz 30 Prozent Ermäßigung. Das Kirchtags-Herz ist um 6 Euro erhältlich im Büro des Stadtmarketings Villach am Hans-Gasser-Platz 5, in der Geschenkebox am Hauptplatz, bei Trachten Roll am Rathausplatz, in den Tourismusbüros der Region Villach, im Campingbad Ossiacher See, bei Öbau Mössler, im V-Club Villach, in der Souvenirhütte am Hauptplatz und im Atrio.