Nach Flugzeugabsturz: Große Trauer um Unternehmer

Ermittlungen zur Absturzursache laufen

Die Überreste des Flugzeugs selbst bleiben vorerst aber noch am Unglücksort, die Trümmerteile werden von der Polizei bewacht. Bisher ist nicht klar, was zu dem tragischen Absturz geführt hat. Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt übernommen, eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet. Laut Austro Control handelte es sich um einen „Sichtflug in Eigenverantwortung des Piloten ohne Funkkontakt zur Flugsicherung“.