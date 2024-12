Jobabbau bei KTM: Rücksicht auf Familien und Paare

In der Belegschaft des Leitbetriebs der Region Braunau ist die Unsicherheit groß, die Ungewissheit ist spürbar. „Die Stimmung ist bedrückend“, sagt Mario Moser-Luger, der am Montag die Versammlungen in der KTM Components GmbH für die Gewerkschaft GPA begleitete. „Betroffen“ sei er angesichts der vielen Schicksale. Dass man ein Monatsgehalt schuldig blieb, bringt den ein oder anderen in Bedrängnis. „Manche sind komplett darauf angewiesen, hatten das Geld ja eingeplant“, sagt Moser-Luger.