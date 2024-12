Nach Pleite: So kommen KTM-Mitarbeiter an ihr Geld

Um 10 Uhr und um 14 Uhr steigen heute, Montag, die ersten Betriebsversammlungen für die Produktionsmitarbeiter im KTM-Stammwerk in Mattighofen, zeitgleich werden zwei Betriebsversammlungen am Standort der KTM Components GmbH in Munderfing abgehalten. Auch am Dienstag und am Mittwoch sind jeweils vier Betriebsversammlungen pro Tag angesetzt: abwechselnd in Mattighofen, Munderfing und Schalchen.