Politiker nach KTM-Pleite: „Eigentümer gefordert“

„Der Eigentümer ist gefordert“

„Die Dimension hat uns alle überrascht. Es muss deutlich beleuchtet werden, wie so ein robustes Unternehmen innerhalb weniger Monate in die Insolvenz schlittern konnte“, sagt auch Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. Der ÖVP-Politiker meinte am Montag bei einer Pressekonferenz mit Blick auf den Sanierungsplan und die dafür notwendige Finanzierung, bei der auch Stefan Pierer seinen Beitrag leisten wird müssen: „Der Eigentümer ist gefordert. Das Gericht wird auch prüfen, in welchem Ausmaß er an der Sanierung des Unternehmens mitzuwirken hat.“