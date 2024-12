Familien im Bann der Magie auf Mörbischer Seebühne

Die Lichtshows bringen Kinderaugen zum Leuchten

Absoluter Höhepunkt waren einmal mehr die beeindruckenden Projektionsshows auf der Seebühne mit der größten Weihnachtskrippe der Welt. Bühnenbildner Manfred Waba, der die magische Kulisse mit all seiner Kreativität entworfen hat, mischte sich ebenfalls unter die staunenden Gäste. Am Ende der Lichtshows ernteten die aufsehenerregenden Darbietungen stets viel Applaus. „Das Schönste für mich ist, wenn die Besucher eine große Freude haben und das ,Winterwunder’ in vollen Zügen genießen“, betont Manfred Waba.