25 Jahre im Dienste der Kirche und der Menschen

Die Nähe zu den Menschen ist wichtig

Weiter zu dem, was sie an ihrem Job noch immer liebt. Ohne lange nachzudenken, kommt da: der Kontakt mit den Menschen und dass sie mit ihnen lebt. Denn: „Ein Pfarrer muss unter den Menschen sein und nicht in einem Elfenbeinturm. Oft kann man bei einem Gläschen Wein besser reden als in der Kirche.“ Tschank könnte übrigens schon in Pension sein. An ihrem 60. Geburtstag hat sie aber – weil sie Job und Menschen in „ihrem“ Gols so mag – verlängert. Ihr letzter Arbeitstag wird der 31. August 2026 sein.