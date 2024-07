Schallenberg fordert von EU Realpolitik in Syrien

„So bitter es auch ist, mit Hilfe des Irans und Russlands sitzt das Assad-Regime weiterhin fest im Sattel“, meinte Außenminister Alexander Schallenberg am Montag vor einem EU-Außenministertreffen am Montag. Die EU dürfte nicht blind für diese Realität sein und müsse seine Politik entsprechend anpassen. Ein am Montag vorgestelltes „Non-Paper“ (informelle Politikvorschläge auf EU-Niveau) wird auch von Italien, Kroatien, Tschechien, Zypern, Griechenland, Slowenien und der Slowakei unterstützt.