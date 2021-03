Syrien: Die Katastrophe mit dem langen Atem

Denn nach zehn Jahren Krieg und keinem Ende in Sicht droht in Syrien und in den Flüchtlingslagern eine verlorene Generation heranzuwachsen. „Es ist traurig“, sagt Knapp. „Sie haben wenig Perspektive und sind für Propaganda leichter empfänglich. Das kann zu Instabilität beitragen. Das erzeugt Frustration, die eventuell wieder in Gewalt enden kann.“ Von den 21 Millionen Einwohnern Syriens, sind mehr als die Hälfte auf der Flucht. Mehr als sechs Millionen mussten innerhalb Syriens vor Gewalt ihr Zuhause verlassen. 5,6 Millionen leben in Nachbarländern Syriens wie Jordanien und dem Libanon. Dort stößt man an seine Grenzen. Nicht nur durch Corona, sondern beispielsweise die verheerende Explosion im Hafen von Beirut am 4. August letzten Jahres. 300.000 Menschen verloren ihre Heimat.