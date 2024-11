Stelzer: „Setzen alles daran, das Werk zu retten“

„Natürlich wollen wir als Politik helfen und den Standort unterstützen. Wir setzen alles daran, das Werk und die Arbeitsplätze zu retten“, so Stelzer in einer Stellungnahme an die APA. Aber: „Das EU-Beihilferecht und das Insolvenzrecht schließen Haftungen aktuell jedoch de facto aus.“ Das Land sei „jedenfalls zur Stelle, wenn es darum geht, den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu helfen – gemeinsam mit AMS und Sozialpartnern“.