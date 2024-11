Insolvenz! KTM stellt am Freitag Sanierungsantrag

Vorschuss auf Dezember-Gehälter in den nächsten zweieinhalb Wochen

KTM beschäftigt weltweit 5000 Mitarbeiter, davon sind rund 4000 in Mattighofen und Munderfing tätig. Im Zuge einer Betriebsversammlung wurden die in den betroffenen Gesellschaft tätigen Beschäftigten bereits über die nächsten Schritte informiert: Über den Insolvenzentgeltfonds werden die ausstehenden Gehälter für November ausbezahlt werden. Für die Dezember-Löhne soll es einen Vorschuss in Höhe von 90 Prozent geben – dieser soll in den ersten zwei Wochen des Dezembers überwiesen werden. Eine wichtige Maßnahme, die Angst vor dem Jobverlust kann dies allerdings nicht lindern.