Experten besorgt über Nordkoreas Cyber-Macht

Lange schien es, als ob Nordkorea all seine Anstrengungen zur Abschreckung der Erzfeinde USA und Südkorea in sein Atomwaffenprogramm gesteckt hätte. Doch parallel dazu hat das Regime in Pjöngjang eine Cyber-Armee aufgebaut, die sich nahtlos in das System zur Aufrechterhaltung des stalinistischen Regimes fügt. Experten und Politiker sind besorgt.