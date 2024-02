Verfassungsschutz warnt vor Spionage aus Nordkorea

Gefährliche Stellenangebote

Da Rüstungskonzerne in der Regel besonders große Anstrengungen unternehmen, um ihre Daten vor unerlaubtem Zugriff zu schützen, pirscht sich die unter dem Namen „Lazarus“ bekannte Gruppierung den Angaben zufolge über Umwege an ihre Opfer heran. Zuerst werde ein Profil in einem Online-Jobportal erstellt, um den Eindruck zu erwecken, man habe es hier mit einem Headhunter zu tun, der auf der Suche nach Programmierern und anderen Fachkräften sei.