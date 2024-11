Mann speiste gratis in Wiener Lokalen – Festnahme!

Denn auch am Montagabend hatte sich der Mann geweigert, in einem Lokal in der Währinger Gentzgasse die Rechnung für konsumierte Speisen und Getränke zu bezahlen. Als der Mann zur Einvernahme auf eine Polizeiinspektion gebracht wurde, stellte sich heraus, dass er in den vergangenen Tagen bereits mehrfach wegen Zechprellerei angezeigt worden war. Es sei von gewerbsmäßigem Betrug auszugehen, so die Wiener Polizei. Der 50-Jährige wurde vorläufig festgenommen.