Brutaler Doppelmord: „Bin doch ein guter Mensch“

Anfang 2023 drang ein Pole in Wien in zwei Häuser ein. Und brachte dort auf bestialische Weise einen Apotheker und eine junge Mutter um. Der Täter hatte die Opfer nicht gekannt, er tötete aus reiner Lust am Morden. Bis dato leugnet er seine grauenhaften Verbrechen. „Denn ich bin doch ein guter Mensch“, sagt er.