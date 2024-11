Drexler und Lang stellen sich bereits den Gremien

Die KPÖ, die am Wahltag zunächst um den Einzug in den Landtag zittern mussten, hält ihre Vorstandsgremialsitzung am Montag um 17 Uhr ab. Die NEOS haben im Vorfeld angekündigt, dass sie sowohl am Montag als auch am Dienstag einen freien Tag einlegen wollen – ob es dabei bleibt, war Sonntagabend noch offen. Die Grünen haben für Dienstag um 16 Uhr ein Zusammenkommen der Gremien angesetzt.