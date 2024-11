Es wird ernst: Hinteregger vor dem Profi-Comeback!

Die Klagenfurter Führungsriege um Sportchef Günther Gorenzel kann damit aber nicht direkt auf die angespannte Personalsituation reagieren – in der Defensive fallen mit Niklas Szerencsi und Kosmas Gkezos (MRT-Termin am Montag) ja zwei Stammspieler aus, Coach Peter Pacult hat mit Thorsten Mahrer und Jannik Robatsch nur noch zwei nominelle Innenverteidiger zur Verfügung. Denn „Hinti“ dürfte, weil er ja beim Kärntner Unterligisten Sirnitz als Spielertrainer werkt, frühestens mit Beginn der Winter-Transferzeit am 1. Jänner 2025 für die Waidmannsdorfer auflaufen!