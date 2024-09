Hinti schwer verletzt: „Hand stand schräg weg!“

„Wird in der Unterliga ständig beschimpft!“

Generell scheint das Kärntner Unterhaus für „Hinti“ ein heißes Pflaster zu sein. In der Vorwoche stieß er beim Auswärtsspiel in Mittlern ja bekanntlich – laut Video und Augenzeugen – einen Zuschauer zu Boden. „Ich hab nicht genau gesehen, was passiert ist. Martin wird ständig und durchgehend von den gegnerischen Fans beschimpft. Trotzdem lässt er sich nach dem Spiel stets mit den Kindern von ihnen fotografieren. Das muss für ihn auch brutal schwer sein. In Mittlern war es ein Wahnsinn, wie die Zuseher mit ihm umgegangen sind. Da muss sich was ändern!“