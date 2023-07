„Ich lerne jetzt erst, mit Geld richtig umzugehen“

Was bedeutet dann heute Luxus für dich?

Damals war es, dass ich nicht nachdenken musste, was ich ausgebe. Da war’s egal, ob ich 100 oder 200 € für Essen ausgab - jetzt erst bin ich am Lernen, mit Geld richtig umzugehen. Und jetzt erlebe ich Luxus anders: Ich war gerade zwei Nächte allein mit meinem Hund „Chewbacca“ auf einer Almhütte auf der Hochrindl. Ich bin auf, als ich munter wurde, war laufen und habe gegessen, wann ich wollte - da war nichts durchgetaktet oder von irgendwem eingeteilt.