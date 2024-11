Diese Sturm-Bilanz macht für Klagenfurt viel Mut!

Nach Klagenfurt in der Bundesliga ist für Österreichs Fußball-Meister Sturm vor Girona und der Champions League. In der Königsklasse jagen die Grazer ja nach wie vor den ersten Punktgewinn – und sogar das erste selbst erzielte Tor. Vor dem „Heimspiel“ in Kärnten schöpft die Säumel-Elf aber in der echten Heimat Graz-Liebenau viel Kraft.