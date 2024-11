ÖFB-Funktionäre schaffen sich aktuell selbst ab

Nie zuvor war Österreichs Fußball in seiner mehr als hundertjährigen Geschichte in einer vergleichbaren Situation: Einerseits vermag das Nationalteam unter Rangnick die Massen zu bewegen, bei der EURO für Furore zu sorgen und mit 32 Toren einen Verbandsrekord aufzustellen. Da werden Erinnerungen an das Wunderteam wach, das zwischen 1931 und 1933 in 12 Spielen siegte und Europameister wurde.