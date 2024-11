100 Floriani bei Großbrand im Sölktal im Einsatz

Es war kurz vor 6 Uhr am Samstagmorgen, als Zeugen den Hof in Flammen stehen sahen. Wenig später wurden knapp 100 Einsatzkräfte von 13 Freiwillige Feuerwehren zu dem Großeinsatz in St. Nikolei im Sölktal alarmiert. Zwei Nebengebäude waren in Vollbrand geraten.