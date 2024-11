Zu wenig Arbeitskräfte: Kreml wirbt um Migranten

„Wir haben eine angespannte demografische Situation. Wir leben im größten Land der Welt, aber es gibt nicht so viele von uns“, zeigte sich der Regierungssprecher Dmitri Peskow in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Ria Nowosti besorgt. Nach Angaben des Kremls ist Russland nun zunehmend auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen: „Migranten sind eine Notwendigkeit“, führte Peskow aus.