Wie ein Friedhof das Fass zum Überlaufen brachte

Grabesstimmung ist derzeit in der Politik von Hollabrunn an der Tagesordnung: Grund ist nicht nur ein finanziell recht wenig erfreulicher Prüfungsbericht des Landes, sondern auch ein sehr entrüsteter Bürgerlisten-Stadtrat – auch hier spielt der Finanzfaktor eine Rolle: „Da haben wir ,Stadträte der 2. Klasse’, also alle, die nicht zur ÖVP gehören, vor Jahren extra einen Vertrag aufsetzen lassen, dass wir bezüglich unserer Gremien stets informiert werden müssen“, wettert Stadtrat und Listenführer Wolfgang Scharinger.