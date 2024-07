Familiennachzug: Wiener Kindergärten gefordert

In manchen Kindergärten bestehe nur noch die Hälfte des angestellten Personals aus ausgebildeten Elementarpädagoginnen, da fehle dann auch Fachwissen für den Umgang. „Das fällt einfach nicht in den Kompetenzbereich einer Elementarpädagogin, Kinder mit Traumata in ihrer Entwicklung zu begleiten. Das geht sich in dem Setting nicht aus“, kritisiert auch NEBÖ-Sprecherin Taslimi. Die Pädagoginnen und Pädagogen würden in dieser Frage alleingelassen.