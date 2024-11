Wiens Fremdenbehörde macht nun mehr Tempo

Wunsch nach Einbürgerung scheitert meist am Einkommen

„Das Bedürfnis nach Einbürgerung ist stark gestiegen“, meinte Wiederkehr zum Andrang auf die Behörde und führte das auf ein größeres Bedürfnis nach Sicherheit vor allem angesichts des Kriegs in der Ukraine zurück. Die Hälfte aller Anträge wird abgelehnt, in fast allen Fällen wegen zu geringen Einkommens. Immerhin bekommt man die Staatsbürgerschaft nur, wenn man beispielsweise als erwachsene Einzelperson nachweisen kann, dass einem nach Abzug aller Fixkosten pro Monat um die 1200 Euro übrig bleiben.