Israels Armee verstärkt Angriffe im Gazastreifen

Schwerverletzte können nicht behandelt werden

In dem bombardierten Wohnviertel hätten mindestens 200 Menschen gelebt, sagte der Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses. Sanitäterinnen und Sanitäter behandelten Verletzte vor Ort, da keine Krankenwagen für den Transport in Krankenhäuser zur Verfügung stünden. Und auch dort könne das Leben von Verletzten nur schwer gerettet werden, da ein Mangel an medizinischen Versorgungsmitteln und spezialisiertem Personal herrsche. Israels Militär habe die meisten medizinischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festgenommen oder ausgewiesen, sagte der Direktor.